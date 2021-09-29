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Рязанцев ждет массовое отключение воды
Воду отключат 30 сентября.

В Рязани массово отключат холодную воду. Об этом сообщил сайт мэрии.

30 сентября с 00:00 до 6:00 воду отключат по адресам:

  • улица 1 Мая;
  • улица 1й Индустриальный переулок;
  • улица 1й Озерный переулок;
  • улица 1я Красная;
  • улица 2й Дачный переулок;
  • улица 3й Дачный переулок;
  • улица 2й Озерный переулок;
  • улица 2я Красная;
  • улица 3й Озерный переулок;
  • улица 4й Озерный переулок;
  • улица 5й Озерный переулок;
  • улица Бирюзова;
  • улица Бронная;
  • улица Весенняя (Канищево);
  • улица Вишневый переулок;
  • улица Гаражная;
  • улица Дачная;
  • улица Дачная (Канищево);
  • улица Дорожная (Канищево);
  • улица Заречная;
  • улица Интернациональная;
  • улица Карла Маркса;
  • улица Княжье поле;
  • улица Колхозная (Канищево);
  • улица Колхозная (Семчино);
  • улица Космонавтов;
  • улица Культуры;
  • улица Лагерная;
  • улица Ленпоселок (Канищево);
  • улица Луговая;
  • улица Луговая (Канищево);
  • улица Луковская;
  • улица Магистральная;
  • улица Медицинская;
  • улица Молодежная;
  • улица Молодцова;
  • улица Новая (Канищево);
  • улица Новикова Прибоя;
  • улица Новостройка;
  • улица Озерный проезд (Семчино);
  • улица Озерный проезд (Канищево);
  • улица Октябрьская;
  • улица Орсовская;
  • улица Пирогова;
  • улица Полевая (Канищево);
  • улица Преображенская;
  • улица Прижелезнодорожная;
  • улица Призаводская;
  • улица Промышленная;
  • улица Путевая;
  • улица Садовая (Недостоево);
  • улица Садовая (Канищево);
  • улица Свободы (Семчино);
  • улица Северная;
  • улица Сельских Строителей;
  • улица Семчин Лоск;
  • улица Семчинская;
  • улица Советская (Канищево);
  • улица Советская (Семчино);
  • улица Станкозаводская;
  • улица Старореченская;
  • улица Трехреченская;
  • улица Хрюкина;
  • улица Чапаева (Канищево);
  • улица проезд Шабулина;
  • улица Школьная (Канищево);
  • улица Школьная (Недостоево);
  • улица Школьная (Семчино);
  • улица Энгельса;

Будет снижена подача холодной воды в Московском районе, поселке Дягилево.