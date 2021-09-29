Рязанцев ждет массовое отключение воды
Воду отключат 30 сентября.
В Рязани массово отключат холодную воду. Об этом сообщил сайт мэрии.
30 сентября с 00:00 до 6:00 воду отключат по адресам:
- улица 1 Мая;
- улица 1й Индустриальный переулок;
- улица 1й Озерный переулок;
- улица 1я Красная;
- улица 2й Дачный переулок;
- улица 3й Дачный переулок;
- улица 2й Озерный переулок;
- улица 2я Красная;
- улица 3й Озерный переулок;
- улица 4й Озерный переулок;
- улица 5й Озерный переулок;
- улица Бирюзова;
- улица Бронная;
- улица Весенняя (Канищево);
- улица Вишневый переулок;
- улица Гаражная;
- улица Дачная;
- улица Дачная (Канищево);
- улица Дорожная (Канищево);
- улица Заречная;
- улица Интернациональная;
- улица Карла Маркса;
- улица Княжье поле;
- улица Колхозная (Канищево);
- улица Колхозная (Семчино);
- улица Космонавтов;
- улица Культуры;
- улица Лагерная;
- улица Ленпоселок (Канищево);
- улица Луговая;
- улица Луговая (Канищево);
- улица Луковская;
- улица Магистральная;
- улица Медицинская;
- улица Молодежная;
- улица Молодцова;
- улица Новая (Канищево);
- улица Новикова Прибоя;
- улица Новостройка;
- улица Озерный проезд (Семчино);
- улица Озерный проезд (Канищево);
- улица Октябрьская;
- улица Орсовская;
- улица Пирогова;
- улица Полевая (Канищево);
- улица Преображенская;
- улица Прижелезнодорожная;
- улица Призаводская;
- улица Промышленная;
- улица Путевая;
- улица Садовая (Недостоево);
- улица Садовая (Канищево);
- улица Свободы (Семчино);
- улица Северная;
- улица Сельских Строителей;
- улица Семчин Лоск;
- улица Семчинская;
- улица Советская (Канищево);
- улица Советская (Семчино);
- улица Станкозаводская;
- улица Старореченская;
- улица Трехреченская;
- улица Хрюкина;
- улица Чапаева (Канищево);
- улица проезд Шабулина;
- улица Школьная (Канищево);
- улица Школьная (Недостоево);
- улица Школьная (Семчино);
- улица Энгельса;
Будет снижена подача холодной воды в Московском районе, поселке Дягилево.