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Россиянам рассказали, какие автомобили с пробегом не стоит покупать
Эксперт подытожил, что при выборе марки машины нужно обратить внимание на свои потребности, особенности региона, бюджет, техническое состояние.

Генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль рассказал, какие модели автомобилей с пробегом не стоит покупать. Об этом он сообщил агентству «Прайм».

Он отметил, что неудачных автомобилей не бывает, машину нужно искать, исходя из потребностей.

Специалист сообщил, что в рейтинг не самых надежных автомобилей с пробегом входят Nissan Qashqai, Chevrolet Spark/Matiz, Dacia Logan, Mazda RX-8, Citroen C5 и Land Rover Range Rover Sport.

Эксперт подытожил, что при выборе марки машины нужно обратить внимание на свои потребности, особенности региона, бюджет, техническое состояние.