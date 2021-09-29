ПАО «РЭСК» напомнило о своевременной оплате за потребляемые энергоресурсы

С 1 января 2021 года снят мораторий введения ограничения на подачу электроэнергии и начисление пени при наличии задолженности за потребленные энергоресурсы.

Рязанская энергосбытовая компания рекомендует клиентам своевременно оплачивать электроэнергию. Произвести оплату полученной квитанции необходимо не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным.

Оплатить счета можно с помощью интерактивных сервисов:

Также РЭСК напоминает, что с 1 января 2021 года снят мораторий введения ограничения на подачу электроэнергии и начисление пени при наличии задолженности за потребленные энергоресурсы.

В случае отказа должника добровольно погасить образовавшуюся задолженность энергетики вынуждены направлять иски в суды, а исполнительные листы приставам для взыскания денежных средств. В данном случае потребителям помимо самой задолженности придется оплатить штрафы, пени и судебные издержки.

Для удобства своевременной доставки квитанций на оплату электроэнергии можно воспользоваться электронным сервисом и получать счета в электронном виде на адрес электронной почты , что, в свою очередь, позволит внести вклад в сохранение природных ресурсов.

Подробнее на официальном сайте компании www.resk.ru

Справка

РусГидро — одна из крупнейших по установленной мощности российских энергетических компаний, объединяющая более 400 объектов генерации. В Группу РусГидро также входят научно-исследовательские, проектно-изыскательские, инжиниринговые организации и энергосбытовые компании. Энергосбытовые активы Группы консолидированы в дочерней компании АО «Энергосбытовая компания РусГидро» (АО «ЭСК РусГидро») и осуществляют продажу энергии конечным потребителям на территории Дальневосточного федерального округа, в Красноярском крае и Рязанской области. Все три сбытовые компании РусГидро являются в регионах гарантирующими поставщиками, обслуживающими порядка 3 млн частных клиентов и свыше 100 тыс. корпоративных.

Энергосбытовая компания ПАО «РЭСК» — Гарантирующий Поставщик, занимающий доминирующее положение на розничном рынке электроэнергии на территории Рязани и Рязанской области. Компания обслуживает свыше 420 тысяч бытовых абонентов и 11 тысяч юридических лиц, а это 42,25% регионального электроэнергетического рынка. ПАО «РЭСК» четвертый год подряд сохраняет позиции в десятке лучших поставщиков электроэнергии России.

В составе компании — 3 межрайонных отделения и 26 участков сбыта, осуществляющих энергосбытовую деятельность во всех административных районах Рязанской области.