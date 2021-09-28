В Ряжском районе задержали пьяного юношу на «ВАЗе»
Пьяного водителя остановили у дома № 28 по улице Дзержинского в Ряжске. Сотрудники ДПС потребовали у юноши остановиться. Выяснилось, что молодой человек пьян: от него пахло алкоголем и он неуверенно передвигался.
Сотрудники ГИБДД задержали 18-летнего юношу, который в пьяном состоянии управлял автомобилем. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Пьяного водителя остановили у дома № 28 по улице Дзержинского в Ряжске. Сотрудники ДПС потребовали у юноши остановиться. Выяснилось, что молодой человек пьян: от него пахло алкоголем и он неуверенно передвигался.
На нарушителя составили административные материалы и запретили водить автомобиль. Ему грозит штраф.