В Ряжском районе задержали пьяного юношу на «ВАЗе»

Пьяного водителя остановили у дома № 28 по улице Дзержинского в Ряжске. Сотрудники ДПС потребовали у юноши остановиться. Выяснилось, что молодой человек пьян: от него пахло алкоголем и он неуверенно передвигался.

Сотрудники ГИБДД задержали 18-летнего юношу, который в пьяном состоянии управлял автомобилем. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Пьяного водителя остановили у дома № 28 по улице Дзержинского в Ряжске. Сотрудники ДПС потребовали у юноши остановиться. Выяснилось, что молодой человек пьян: от него пахло алкоголем и он неуверенно передвигался.

На нарушителя составили административные материалы и запретили водить автомобиль. Ему грозит штраф.