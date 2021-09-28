В Рязанской области повысилась заболеваемость ОРВИ

Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

С 20 по 26 сентября в Рязанской области заболеваемость ОРВИ у населения превысила эпидпорог на 16,5 процентов, в Рязани — на 23,8 процентов. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Случаи гриппа не регистрировались, преимущественно болели дети до 14 лет.

В управлении Роспотребнадзора напомнили, что в Рязанской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинировано 13,9 процентов от запланированного числа. Началась вакцинация детского населения.