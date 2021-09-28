В Рязани присяжные вновь рассмотрят дело по убийству бизнесмена Заварзина

Лазовскому ранее отменили оправдательный приговор. 18 мая 2021 года присяжные вынесли оправдательный вердикт, после которого освободили его из-под стражи в зале суда.

В Рязанский областной суд вновь поступило уголовное дело в отношении Тимура Лазовского, которого обвиняли в организации заказного убийства бизнесмена Александра Заварзина. Об этом сообщила пресс-служба облсуда.

Лазовскому ранее отменили оправдательный приговор. 18 мая 2021 года присяжные вынесли оправдательный вердикт, после которого освободили его из-под стражи в зале суда.

Лазовского оправдали по эпизоду убийства из-за непричастности к деянию: голоса коллегии присяжных разделились поровну. По эпизоду хищения имущества его оправдали из-за недоказанности события преступления. 3 июня ему вынесли оправдательный приговор, который позже отменили.

Напомним, Заварзина убили в феврале 2018 года. Исполнитель прибыл к дому, где проживал Заварзин и стал ждать его. Когда бизнесмен приехал и вышел из автомобиля, тот несколько раз ударил его ножом. От травм бизнесмен скончался в больнице. Убийца скрылся с места преступления. После этого организаторы попытались скрыть следы, наниматель и исполнитель выехали за пределы России. Подозреваемого задержали в Польше. 14 сентября приговор убийце рязанского бизнесмена вступил в силу.