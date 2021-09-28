В Рязани на шести улицах и в двух поселках отключили холодную воду
Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.
В Рязани на шести улицах и в двух поселках отключили холодную воду. Об этом
Во вторник, 28 сентября, до 17:00 холодную воду отключили по следующим адресам:
- улица Дружная, дом № 16 корпус 1;
- улица Качевские дворики;
- улица Поселковая, дом № 13;
- улица Предзаводская, дом № 1-а;
- улица Дружная, дом № 13-б (детский сад № 152);
- поселок Качево;
- поселок Мордасово.
До 18:00 холодную воду отключили на улице МОГЭС, в домах №№ 28, 30.
Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.