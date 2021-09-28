В Рязани на шести улицах и в двух поселках отключили холодную воду

Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.

В Рязани на шести улицах и в двух поселках отключили холодную воду. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Во вторник, 28 сентября, до 17:00 холодную воду отключили по следующим адресам:

улица Дружная, дом № 16 корпус 1;

улица Качевские дворики;

улица Поселковая, дом № 13;

улица Предзаводская, дом № 1-а;

улица Дружная, дом № 13-б (детский сад № 152);

поселок Качево;

поселок Мордасово.

До 18:00 холодную воду отключили на улице МОГЭС, в домах №№ 28, 30.

Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.