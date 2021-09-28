В Рязани на пешеходном переходе сбили девушку

Авария произошла в понедельник, 27 сентября, в 19:10 на Ряжском шоссе около дома № 12. 24-летний рязанец на «ВАЗе» наехал на 20-летнюю жительницу поселка Листвянка.