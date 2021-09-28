В российских школах сократят количество контрольных работ

Вопрос должны проработать Рособрнадзор, Министерство просвещения и региональные власти.

В российских школах сократят количество контрольных работ. Об этом пишет РИА Новости.

Владимир Путин подписал указ, который предусматривает сокращение количества проверочных и контрольных работы в общеобразовательных учреждениях.

Вопрос должны проработать Рособрнадзор, Министерство просвещения и региональные власти.

Контроль знаний должен быть обоснованным и учитывать актуальность задач мониторинга качества образования.

Также до 1 декабря правительство должно отчитаться о том, как организована работа по обновлению системы преподавания истории в школах.

Напомним, во время своего послания к Федеральному собранию Путин отметил, что в некоторых учебниках истории отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны. Минпросвещения нашло недочеты в большинстве учебников, школьную программу преподавания истории было решено изменить.