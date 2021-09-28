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В России могут появиться новые выходные
По мнению автора предложения, нерабочие дни во время голосования простимулируют граждан участвовать в выборах, повысят явку и создадут более комфортные условия для голосования.

В России могут появиться новые выходные. Об этом пишет RT.

Директор института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сделать нерабочими дни голосования на выборах. Он направил письмо главе Минтруда Антону Котякову.

Политолог отметил, что три дня голосования обычно включают пятницу. В этот день многим работающим россиянам сложно посетить избирательные участки.

По мнению Орлова, нерабочие дни во время голосования простимулируют граждан участвовать в выборах, повысят явку и создадут более комфортные условия для голосования.