В Пермском крае на автомобили обрушился пешеходный переход, погибли двое
Самосвал MAN ехал с поднятым кузовом и задел надземный пешеходный переход. Конструкция упала на грузовик и проезжавшую мимо «ГАЗель». Водители обеих машин погибли.
В Пермском крае на автомобили обрушился пешеходный переход, погибли двое. Об этом
Авария произошла ночью во вторник, 28 сентября, на 50-м километре автодороги Р-242 «Пермь — Екатеринбург».
Самосвал MAN ехал с поднятым кузовом и задел надземный пешеходный переход. Конструкция упала на грузовик и проезжавшую мимо «ГАЗель». Водители обеих машин погибли.