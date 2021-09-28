В Пермском крае на автомобили обрушился пешеходный переход, погибли двое

Самосвал MAN ехал с поднятым кузовом и задел надземный пешеходный переход. Конструкция упала на грузовик и проезжавшую мимо «ГАЗель». Водители обеих машин погибли.