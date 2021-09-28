В массовой аварии в Песочне пострадали два человека

Травмы получили водитель и 41-летний пассажир «ВАЗа». Им оказали медпомощь.

Пресс-служба регионального управления МВД сообщила подробности массовой аварии на улице Сережина гора.

Авария произошла в понедельник, 27 сентября, в 17:30 на улице Сережина гора около дома № 11.

39-летняя жительница Рязани на Toyota RAV4 не предоставила преимущество и столкнулась с автомобилем «ВАЗ», которым управляла 43-летняя рязанка. После этого в «Тойоту» въехал Chevrolet Orlando под управлением 38-летнего местного жителя.

Травмы получили водитель и 41-летний пассажир «ВАЗа». Им оказали медпомощь.

Проводится проверка, уточняются обстоятельства ДТП.

Ранее об аварии сообщили очевидцы.