Трубицын мог покинуть фракцию в облдуме из-за конфликта интересов
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что руководство партии было недовольно действиями парламентария во время избирательной кампании в Госдуму. Трубицын использовал свои ресурсы для продвижения партии-конкурента.
Трубицын мог покинуть фракцию в облдуме из-за конфликта интересов.
Источник, знакомый с ситуацией,
Официально о причинах ухода не сообщается.
О том, что Игорь Трубицын вышел из фракции «Справедливая Россия — за правду». Стало известно на заседании облдумы в понедельник, 27 сентября.