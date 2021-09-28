Трубицын мог покинуть фракцию в облдуме из-за конфликта интересов

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что руководство партии было недовольно действиями парламентария во время избирательной кампании в Госдуму. Трубицын использовал свои ресурсы для продвижения партии-конкурента.

Трубицын мог покинуть фракцию в облдуме из-за конфликта интересов.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «КП-Рязань», что руководство партии было недовольно действиями парламентария во время избирательной кампании в Госдуму. Трубицын использовал свои ресурсы для продвижения партии-конкурента.

Официально о причинах ухода не сообщается.

О том, что Игорь Трубицын вышел из фракции «Справедливая Россия — за правду». Стало известно на заседании облдумы в понедельник, 27 сентября.