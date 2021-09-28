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Супружеская пара рецидивистов украла у работников детсада ноутбук и игровую приставку
Уголовные дела возбудили по статье «Кража», по которой предусмотрено до шести лет тюрьмы.

Супружеская пара рецидивистов украла у работников детсада ноутбук и игровую приставку. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратились две женщины 33 и 28 лет, работники детского сада и соседи по квартире. Они рассказали, что, придя с работы домой на обед увидели открытую входную дверь. Из квартиры пропали смарт-часы, ноутбук и игровая приставка.

Полицейские выяснили, что дверь не была взломана. Квартира находится на первом этаже, а оконная форточка была повреждена. По ряду признаков оперативники установили, что злоумышленников было двое. Камеры видеонаблюдения в доме отсутствовали, а соседи ничего не видели.

Сотрудники полиции выяснили, что недавно с рук продали ноутбук, похожий на украденный. Со слов покупателей составили портреты продавцов — мужчины и женщины. Ими оказались ранее судимые 40-летний житель Рыбного и его жена, 30-летняя жительницы Рязанского района. Мужчину ранее судили за кражи, разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а женщину — за незаконный оборот наркотиков и применение насилия в отношении представителя власти.

Злоумышленники рассказали, что женщина залезла в квартиру через окно и открыла входную дверь своему подельнику. Они забрали технику и успели продать часть похищенного.

Уголовные дела возбудили по статье «Кража», по которой предусмотрено до шести лет тюрьмы.