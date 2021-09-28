Рязанским предпринимателям разрешили работать с патентами по новым направлениям

В первую очередь возможности малого и среднего бизнеса будут расширены там, где продолжают действовать ограничения из-за пандемии.

В понедельник, 27 сентября, облдума приняла поправки в региональное законодательство, которые должны расширить свободу предпринимателей и поддержать их.

Об изменениях в законе рассказал министр промышленности и экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев. Он отметил, что поправки расширяют список видов деятельности, при которых можно применять патентную систему налогообложения. Министр предложил включить еще пятнадцать направлений, по которым можно работать с патентом. Депутаты облдумы проголосовали за законопроект единогласно.

В первую очередь возможности малого и среднего бизнеса будут расширены там, где продолжают действовать ограничения из-за пандемии.

Также применение патентной системы становится возможным при производстве продовольственных товаров, в области проектирования, при производстве строительных работ. С патентами можно будет вести научные исследования и разработки, работать в сфере услуг.

Теперь уплата налогов рязанскими предпринимателями по патентам будет доступна по 105 видам деятельности.