Рязанский приборный завод организовал экскурсию для учеников «Кванториума»

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») организовал экскурсию для молодежи, обучающейся в региональном детском технопарке «Кванториум «Дружба».

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») организовал экскурсию для молодежи, обучающейся в региональном детском технопарке «Кванториум «Дружба».

Экскурсия прошла в рамках недели открытых дверей «Кванториума». Она проводилась с участием научных и промышленных партнеров при поддержке министерства образования и молодежной политики Рязанской области. Цель мероприятия — популяризация инженерно-технической инновационной и производственной деятельности, пропаганда научных знаний и достижений в год науки и технологий.

Гости ознакомились с работой производственно-технического комплекса печатных плат. Ребятам подробно рассказали и показали этапы проектирования и производства многослойных печатных плат на современном автоматизированном оборудовании.

«Полагаю, что молодежи, интересующейся техническими науками, было полезно своими глазами увидеть, как создаются сложнейшие компоненты современной электроники, и создаются они здесь, в Рязани, на нашем заводе, — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов. — Надеюсь, это поможет юным рязанцам определиться с будущей профессией, овладеть инженерными специальностями и прийти работать в радиоэлектронную промышленность, в том числе и на наше предприятие».

В ходе экскурсии воспитанники Кванториума осмотрели заводской музей, где собраны материалы о более чем столетней истории ведущего российского производителя авионики, начинавшего свою деятельность с выпуска брезентовой солдатской обуви и армейских деревянных лазаретов.