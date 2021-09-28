Рязанский предприниматель обманул налоговую на три миллиона

Следствие установило, что индивидуальный предприниматель внес неверные данные в налоговые декларации, чтобы уменьшить НДС за 3-4 кварталы 2019 года и 1-3 кварталы 2020 года. Он уклонился от уплаты налогов на сумму более 3 млн рублей.

В Рязанской области прекратили уголовное дело в отношении предпринимателя, уклонившегося от уплаты налогов. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствие установило, что индивидуальный предприниматель внес неверные данные в налоговые декларации, чтобы уменьшить НДС за 3-4 кварталы 2019 года и 1-3 кварталы 2020 года. Он уклонился от уплаты налогов на сумму более 3 млн рублей.

Во время предварительного следствия бизнесмен в полном объеме оплатил недоимку по НДС и пени в общей сумме более 3,3 миллиона рублей. Его освободили от уголовной ответственности и прекратили дело.