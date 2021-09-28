Рязанские полицейские выявили семь нарушений миграционного законодательства

В отношении шести граждан составили административные протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 19.27 КоАП РФ.

В Рязанской области сотрудники отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции полиции выявили и пресекли семь административных правонарушений миграционного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В отношении шести граждан составили административные протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 19.27 КоАП РФ.

Также сотрудники миграционной службы выявили один факт неисполнения принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета. В отношении нарушителя также составили административный протокол.