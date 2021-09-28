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Рязанская облдума расширила списки тех, кто будет платить «нулевой налог»
Налоговый кодекс России разрешает только что зарегистрированным предпринимателям в течение определенного срока применять нулевые налоговые ставки при упрощенной системе налогообложения.

Рязанская облдума расширила списки тех, кто будет платить «нулевой налог». Поправки депутаты приняли в понедельник, 27 сентября. Таким образом в регионе расширили число предпринимателей, получивших «налоговые каникулы».

Налоговый кодекс России разрешает только что зарегистрированным предпринимателям в течение определенного срока применять нулевые налоговые ставки при упрощенной системе налогообложения. При этом региональные законодательные собрания могут самостоятельно определять конкретные виды деятельности, которые подпадают под налоговые льготы.

Депутаты облдумы рассмотрели предложения регионального правительства и приняли их.

Теперь в Рязанской области налоговая ставка в ноль процентов будет действовать для

  • производства мяса, рыбы и готовых пищевых продуктов;
  • моющих, чистящих и полирующих средств;
  • изделий из текстиля и бумаги;
  • игрушек;
  • физкультурно-спортивной, творческой, культурно-досуговой, исследовательской деятельности.

Двухлетними налоговыми каникулами смогут пользоваться впервые зарегистрированные ИП по 115 видам деятельности.