Россиянам рассказали, за какие услуги ЖКХ не нужно платить

В ежемесячные платежи включены обслуживание общедомового имущества, уборка и ремонт лестничных клеток, придомовой территории, чердаков и подвалов. При этом, управляющая компания ограничивается тарифами и заранее согласованным планом ремонта.

Россиянам рассказали, за какие услуги ЖКХ не нужно платить. Об этом пишет РИА Новости.

Генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко рассказал, что часть услуг ЖКХ, за которые платят граждане, уже учтена в обязанностях управляющей компании и входят в ежемесячные квитанции об оплате.

Речь идет об общедомовом имуществе и о том, что находится вне квартир — уборка, ремонт лестничных клеток и придомовой территории, чердаков и подвалов.

При этом, управляющая компания ограничивается тарифами и заранее согласованным планом ремонта.

Эксперт пояснил, что, например, если в подъезде нужно поменять окна — это обязанность управляющей компании. Но сделает она это, когда соберет необходимые деньги по тарифу текущего ремонта и только в рамках утверждаемого на год вперед плана ремонта.

К общедомовому имуществу относятся также батареи, системы вентиляции и водоотведения, газовые трубы до вентиля. Чинить или менять их управляющая компания обязана бесплатно, но какую именно батарею поставить в квартиру решать будет также УК.