Россиянам рассказали, за какие услуги ЖКХ не нужно платить. Об этом
Генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко рассказал, что часть услуг ЖКХ, за которые платят граждане, уже учтена в обязанностях управляющей компании и входят в ежемесячные квитанции об оплате.
Речь идет об общедомовом имуществе и о том, что находится вне квартир — уборка, ремонт лестничных клеток и придомовой территории, чердаков и подвалов.
При этом, управляющая компания ограничивается тарифами и заранее согласованным планом ремонта.
Эксперт пояснил, что, например, если в подъезде нужно поменять окна — это обязанность управляющей компании. Но сделает она это, когда соберет необходимые деньги по тарифу текущего ремонта и только в рамках утверждаемого на год вперед плана ремонта.
К общедомовому имуществу относятся также батареи, системы вентиляции и водоотведения, газовые трубы до вентиля. Чинить или менять их управляющая компания обязана бесплатно, но какую именно батарею поставить в квартиру решать будет также УК.