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Российским военным и силовикам повысят оклады еще на пять процентов
В 2023 году военным и сотрудникам правоохранительных органов повысят оклады дополнительно на пять процентов. Также в правоохранительных органах увеличат денежное довольствие.

Российским военным и силовикам повысят оклады еще на пять процентов. Об этом пишут РИА Новости.

На совещании по экономическим вопросам Владимир Путин заявил, что в 2023 году военным и сотрудникам правоохранительных органов повысят оклады дополнительно на пять процентов.

Также в правоохранительных органах увеличат денежное довольствие. Это коснется сотрудников МВД, ФСИН, федеральной таможенной службы, Росгвардии и других. В 2022 и 2023 годах довольствие будет расти по девять процентов.

Ранее сообщалось, что президент поручил проиндексировать довольствие военных выше уровня инфляции. В сентябре 2021 года военные получили единоразовую выплату в 15 тысяч рублей.