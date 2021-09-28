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Роспотребнадзор решил исследовать воздух в Рязани двумя новыми приборами
В рязанской облдуме в понедельник, 27 сентября, выступила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Лариса Сараева. Депутаты обсудили с ней возможности наказания загрязнителей воздуха в Рязани.

В рязанской облдуме в понедельник, 27 сентября, выступила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Лариса Сараева. Депутаты обсудили с ней возможности наказания загрязнителей воздуха в Рязани.

На вопрос депутата Григория Парсентьева о технической оснащенности главный санитарный врач области призналась, что управление закупило один новый прибор, анализирующий вредные примеси.

«Мы установили его у дворца спорта „Олимпийский“ и сейчас тестируем. Сравниваем показатели, которые он дает, с показателями старого оборудования мобильной лаборатории. Пока они не всегда совпадают», — рассказала она.

Второй аналогичный прибор планируется поставить после приобретения в Турлатове. Лариса Сараева уточнила, что с первого июля 2021 года новый закон запретил Роспотребнадзору проводить проверки без согласования с прокуратурой. Однако она надеется, что меры к нарушителям принять удастся. В последнее время проверены четыре крупных предприятия. По Рязанской нефтеперерабатывающей компании составлены протоколы на штрафы, но сейчас они обжалованы в судах.

«Штрафы по статье 6. 3, части 1 невысокие, 10 тысяч рублей, — констатировала Лариса Сараева. — Но даже такие суммы всегда обжалуются нарушителями. Поэтому мы надеемся на федеральную проверку в октябре-ноябре».

Помимо экологической темы глава регионального Роспотребнадзора получила много вопросов о питании школьников и о борьбе с коронавирусной инфекцией в Рязанской области.