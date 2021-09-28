Радиостанции «ТКР-ФМ» исполнился год

С 1 октября планируется расширить вещание: радио появится в в Касимовском, Скопинском, Клепиковском, Сасовском районах, Шацке и Скопине.

Радиостанции «ТКР-ФМ», вещающей на частоте 93.2.FM, исполнился год. Радио открыло восемь частот в районах области за время существования.

С 1 октября планируется расширить вещание: радио появится в в Касимовском, Скопинском, Клепиковском, Сасовском районах, Шацке и Скопине.

«Молодежь всегда стремится к самому свежему, ультрамодному. Так же, как и мы. Большинство музыкальных новинок появляются в нашем эфире день в день с самыми популярными радиостанциями Европы, США и Австралии. Основу наших плейлистов составляют лидеры мировых и отечественных хит-парадов» — рассказал музыкальный редактор «ТКР ФМ» Денис Кораблев.

Он отметил, что на радиостанции ориентируются на молодежные вкусы, но не забывают о зрителях более зрелого возраста.

«Заявки принимаем на редакционный вотсап, в соцсетях и даже при личной встрече. Недавно в наш офис пришла слушательница пенсионного возраста и заказала песню к своему дню рождения. Заявку мы выполнили», — рассказал Кораблев.

В воскресенье музыкальные новинки появляются в программе «Хитконтроль». С понедельника в ротации появляется 15 лидеров слушательского голосования в паблике станции «ВКонтакте» и на сайте радиостанции. Для любителей танцевальной музыки в эфире авторские программы известных диджеев — «Пятничный данс микс», «Renaissance» и «Шлягеры танцплощадок».

Каждый час в прямом эфире выходят региональные новости. Начало каждого буднего дня слушатели «ТКР-ФМ» проводят в компании ведущих шоу «Однажды утром. Роман с Волковой». Ася Волкова и Роман Потапов говорят с гостями студии и слушателями на любые темы: от музыки k-pop до благоустройства Рязани. Более серьезная повестка городских и областных вопросов обсуждается в вечернем шоу «Все, что тебя касается». Здесь звучат темы, которые волнуют как жителей областного центра, так и районов.

Планируется, что до конца 2021 года «ТКР — ФМ» выйдет на покрытие всей области.