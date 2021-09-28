Опубликовано видео ДТП со скорой в центре Рязани

Машина скорой помощи, которая ехала с проблесковыми маячками и звуковыми сигналами, столкнулась с автомобилем Skoda на перекрестке.

Опубликовано видео момента ДТП, произошедшего на пересечении улиц Есенина и Горького в понедельник, 27 сентября. Ролик опубликован в группе «Дороги Рязани» «ВКонтакте».

Машина скорой помощи, которая ехала с проблесковыми маячками и звуковыми сигналами, столкнулась с автомобилем Skoda на перекрестке.

В ДТП с участием пострадали два человека.