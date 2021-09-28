Налоговая начала рассылать рязанцам «письма счастья»

В этом году срок уплаты гражданами всех имущественных налогов за 2020 год: земельного, транспортного налога на имущество физических лиц остается неизменным — 1 декабря.

В Рязанской области началась рассылка сводных налоговых уведомлений. Всего сформировано более 750 тысяч документов, из них около 180 тысяч направят жителям области в электронном виде через сервис «Личный кабинет налогоплательщика».

«Налогоплательщики — физические лица, получившие доступ к личному кабинету, будут получать уведомления, только в электронной форме, то есть направленные в таком виде документы на бумажном носителе дублироваться не будут» , — отметила в беседе с корреспондентом РЗН. инфо заместитель начальника межрайонной ИФНС России № 3 по Рязанской области Ольга Стрелкова.

В этом году срок уплаты гражданами всех имущественных налогов за 2020 год: земельного, транспортного налога на имущество физических лиц остается неизменным — 1 декабря.

Все льготы, которые были предусмотрены ранее, сохраняются. Кроме того, расчет имущественных налогов в этом году произведен с учетом предусмотренных законодательством налоговых привилегий в беззаявительном порядке. Например, если налогоплательщик в 2020 году вышел на пенсию, то полагающиеся льготы в отношении его имущества применяются автоматически, посещение инспекции и представление каких-либо документов не требуется.

«Налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать тот объект имущества, на который будет предоставлена льгота», — пояснила Ольга Стрелкова Для этого необходимо подать в налоговый орган уведомление о выборе льготного объекта, либо направить его, используя личный кабинет налогоплательщика

Если налогоплательщик ранее пользовался льготой по налогу на имущество, но не выбрал привилегированный объект, по умолчанию льготу применят на недвижимость с наибольшей кадастровой стоимостью.

В этом году при расчете налога по-прежнему применялся коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение суммы налога на имущество не более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом. Проще говоря, в этом году сумма налога за земельный участок, дом или квартиру не может увеличится больше, чем на 10%, по отношению к прошлому году.