В сафари-парке Крыма тигр откусил палец годовалому ребенку

Региональный СК начал проверку.

В сафари-парке Крыма тигр откусил палец годовалому ребенку. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщил telegram-канал Shot.

22-летняя мать поднесла ребенка вплотную к клетке с хищниками. В один момент один из тигров вцепился ребенку в руку и откусил палец. Пострадавшего отвезли в больницу, где ему провели операцию.

«Ребенок в сознании, вчера была операция. Кушает, играет, пытается привыкнуть брать все одной ручкой. Следователи сказали, что лучше не подавать заявление, так как вины парка нет. Я считаю, что ограждение возле опасных животных недостаточное. Плюс отсутствует медсестра, первую помощь оказать не могут, несмотря на то что это место повышенной опасности», — сообщила мать пострадавшего ребенка.

Региональный СК начал проверку.