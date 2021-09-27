В Рязанской области пройдет чемпионат России по трофи-рейдам на квадроциклах

В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из более чем 25 городов России.

16 и 17 октября впервые в истории мотоциклетного спорта в Рязанской области пройдет чемпионат России по трофи-рейдам на квадроциклах Finntrail Trophy.

В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из более чем 25 городов России — Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Смоленска, Воронежа, Тамбова, Перми, Твери, Екатеринбурга и других.

В рамках чемпионата пройдут соревнования для любителей, начинающих заниматься трофи-рейдами на квадроциклах, ветеранов — опытных гонщиков, возрастной категории 45+ и экстремалов — желающих проверить свои силы в максимально суровых условиях.

В первый день гонки экипажи, состоящие из двух райдеров и двух квадроциклов проедут две трассы с ориентированием по GPS общей протяженностью более 100 километров. Во второй день участникам предстоит преодолеть зрелищный кольцевой спецучасток, протяженностью порядка трех километров, в котором задача проехать максимальное количество кругов за отведенное время — в личном и командном зачетах.

Гостей ждут прямые эфиры, репортажи с места событий и зрительские спецучастки. Во время чемпионата можно будет взять интервью и познакомиться с лучшими квадроциклистами России, узнать о развитии и популяризации трофирейдов на квадроциклах в стране, о планах по организации школы обучения квадроциклистов.

Чемпионат пройдет в экопарке «Поляны» (Рязанская область, Рязанский район, поселок Варские, улица Экопарковая, дом № 1).

Партнеры мероприятия — Министерство спорта Российской Федерации, правительство Рязанской области, мотоциклетная федерация России.

Титульный спонсор — Finntrail.