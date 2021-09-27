В Рязани ограничат въезд на территорию Торгового городка

Однако пешеходный проход через рынок сохранится.

В Рязани ограничат въезд на территорию Торгового городка. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Уточняется, что въезд на территорию рязанского ВДНХ ограничат, а пешеходный проход через рынок сохранится. Неудобства продлятся два месяца — до конца ноября, пока идут работы по полной реконструкции инженерных коммуникаций на территории.

К работам уже приступили. В настоящее время на территории убрали мусор и начали демонтаж лишних бордюров, пней и зарослей, которые могут помешать работам. В дальнейшем рабочим предстоит продолжить центральную канализацию, убрать все трубы под землю и заменить изношенный водопровод.

Открытые павильоны на время стройки продолжат работать в прежнем режиме.