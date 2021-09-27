В России с октября изменится порядок начисления детских пособий

С 1 октября ежемесячные пособия на детей будут начислять только на карту «Мир». На карты международных платежных систем с октября выплаты перечислять не будут.

В России с октября изменится порядок начисления детских пособий. Об этом пишет РИА Новости.

С 1 октября ежемесячные пособия на детей будут начислять только на карту «Мир». Речь идет о выплатах в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка для семей с низким доходом.

Тем, кто не хочет или не может пользоваться картой пособие будут выплачивать наличными или переводить на банковский счет, не привязанный к карте.

На карты международных платежных систем с октября выплаты перечислять не будут.

Ранее сообщалось, что россиянам планируют запретить тратить детские пособия на алкоголь и сигареты.