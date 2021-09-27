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В России предложили ввести единые льготы на автомобили для многодетных семей
Первый зампред общественной палаты Ленобласти предложил ввести единые общефедеральные налоговые льготы на владение автомобилем для многодетных семей.

В России предложили ввести единые льготы на автомобили для многодетных семей. Об этом пишет Life.ru

Первый зампред общественной палаты Ленобласти Владимир Петров направил соответствующее обращение на имя председателя правительства Михаила Мишустина.

Он отметил, что льготы различаются в зависимости от региона — в Москве и Подмосковье от уплаты налога освобождают на одно транспортное средство в семье на выбор. В Ленинградской области и Санкт-Петербурге льгота действует только на автомобиль мощностью не более 150 лошадиных сил.

Петров предложил ввести единые общефедеральные налоговые льготы на владение автомобилем для многодетных семей, в частности увеличить льготное владение автотранспортом до трех машин на семью.