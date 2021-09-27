В Пронском районе мужчина из мести сжег стог сена

Подробности приводит региональное УМВД.

Полицейские раскрыли умышленное уничтожение стога сена на окраине Пронска. Подробности приводит региональное УМВД .

В полицию обратился 62-летний мужчина. Он сообщил, что неизвестный сжег у него более десяти тонн сена.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина занимается животноводством. Накануне до происшествия он заготавливал стог сена для скота вместе со своими помощниками. Однако после проделанной работы у пенсионера произошел конфликт с одним из них. Рабочий рассчитывал получить большую сумму за проделанную работу, но пенсионер остался стоять на своем.

Оперативники установили, что этот 40-летний рабочий и был причастен к поджогу. На это указывали сведения о перемещениях мужчины накануне возгорания и другие обстоятельства.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.