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В Пронском районе мужчина из мести сжег стог сена
Подробности приводит региональное УМВД.

Полицейские раскрыли умышленное уничтожение стога сена на окраине Пронска. Подробности приводит региональное УМВД.

В полицию обратился 62-летний мужчина. Он сообщил, что неизвестный сжег у него более десяти тонн сена.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина занимается животноводством. Накануне до происшествия он заготавливал стог сена для скота вместе со своими помощниками. Однако после проделанной работы у пенсионера произошел конфликт с одним из них. Рабочий рассчитывал получить большую сумму за проделанную работу, но пенсионер остался стоять на своем.

Оперативники установили, что этот 40-летний рабочий и был причастен к поджогу. На это указывали сведения о перемещениях мужчины накануне возгорания и другие обстоятельства.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.