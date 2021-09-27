В Пронском районе брат с сестрой три часа не могли выбраться из леса

Инцидент случился вблизи деревни Скучаловка.

В Пронском лесу заблудились брат с сестрой. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщила ИД « Пресса ».

Инцидент случился в воскресенье, 26 сентября, вблизи деревни Скучаловка. Брат с сестрой отправились за опятами в четыре часа дня. В начале восьмого поняли, что заблудились и стали звонить в экстренные службы.

По словам мужа потерявшейся рязанки, он вместе со спасателями сигналил на автомобилях, чтобы грибники вышли на звук.

«Это сработало. Признаться, я сам изрядно переволновался. Думал уже привлечь к поискам всех знакомых, чтобы ночью прочесать лес. Слава Богу, что все обошлось. Уже в восемь вечера мы были дома, где нас ждали двое детей», — рассказал мужчина.