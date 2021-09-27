В полиции прокомментировали жалобы на неадекватную женщину в Канищеве

В октябре 2021 года в суде ей изберут наказание. Следственное подразделение ОМВД России по Московскому району будет ходатайствовать о заключении под стражу.

В полиции прокомментировали жалобы на неадекватную женщину в Канищеве. Приводим текст комментария полностью:

«Ранее в региональных СМИ появилась информация о жалобах жителей микрорайона Канищево Рязани на неправомерные действия 27-летней местной жительницы.

Информация о бездействии сотрудников полиции, размещенная в СМИ и социальных сетях, касаемая данной ситуации, полностью не соответствует действительности.

Сотрудники полиции незамедлительно реагировали на все сообщения граждан о противоправных действиях 27-летней жительницы микрорайона Канищево и своевременно выезжали на данные обращения.

27-летняя рязанка состоит на профилактическом учете в отделе МВД России по Московскому району города Рязани и в ФКУ уголовно-исполнительной инспекции по Московскому району Рязани как лицо ранее судимое.

В отношении нее сотрудниками полиции проводятся активные профилактические мероприятия. Так, с начала 2021 года женщина привлекалась к административной ответственности 13 раз за различные правонарушения. В настоящий момент сотрудниками отдела МВД России по Московскому району города Рязани в отношении женщины возбуждены уголовные дела: по статье 314 („Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характера“), статье 158 („Кража“), статье 161 УК РФ („Грабеж“).

С 1 по 10 октября в отношении 27-летней рязанки в Московском районном суде Рязани будет избираться мера пресечения. Следственное подразделение ОМВД России по Московскому району Рязани будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу».