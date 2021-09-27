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В Песочне пьяный рязанец избил гражданскую жену молотком
Нетрезвого мужчину нашли на лестничной клетке и доставили в отделение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Песочне пьяный рязанец избил гражданскую жену молотком. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию позвонила жительница одного из домов на улице Тимакова и рассказала, что ее избивает муж.

Полицейские выяснили, что 26-летний рязанец ударил свою 25-летнюю гражданскую жену молотком по голове. Женщине вызвали скорую помощь, но она отказалась от госпитализации.

Нетрезвого мужчину нашли на лестничной клетке и доставили в отделение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.