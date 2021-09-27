В Песочне полицейские за десять минут нашли потерявшегося ребенка. Об этом
В полицию обратилась жительница одного из домов по улице Песоченской и сообщила, что ее пятилетняя дочь пропала. Девочка вышла погулять во двор на детскую площадку, а спустя десять минут рязанка не обнаружила ее во дворе.
Информацию о пропаже ребенка выложил в общедомовой чат сотрудник патрульно-постовой службы, который живет в соседнем с женщиной доме. Через минуту сотрудник рязанского МВД сообщил, что видел ребенка играющей во дворе с другими детьми. Мужчина также жил в доме по соседству и состоял в чате.
Прибывшие на место полицейские нашли девочку на игровой площадке и передали родителям.
Отмечается, что здоровью и жизни ребенка ничего не угрожает.