В Песочне полицейские за десять минут нашли потерявшегося ребенка

Девочка потерялась в одном из дворов на улице Песоченской. Ее нашли сотрудники полиции, которые проживали в соседнем доме, разместив информацию в общедомовом чате. Ребенка вернули родителям.

В Песочне полицейские за десять минут нашли потерявшегося ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась жительница одного из домов по улице Песоченской и сообщила, что ее пятилетняя дочь пропала. Девочка вышла погулять во двор на детскую площадку, а спустя десять минут рязанка не обнаружила ее во дворе.

Информацию о пропаже ребенка выложил в общедомовой чат сотрудник патрульно-постовой службы, который живет в соседнем с женщиной доме. Через минуту сотрудник рязанского МВД сообщил, что видел ребенка играющей во дворе с другими детьми. Мужчина также жил в доме по соседству и состоял в чате.

Прибывшие на место полицейские нашли девочку на игровой площадке и передали родителям.

Отмечается, что здоровью и жизни ребенка ничего не угрожает.