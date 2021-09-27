В Кремле заявили, что Путин выступает за сменяемость власти

Однако в этом вопросе необходим сбалансированный подход.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин сторонник идеи сменяемости власти. Его слова в понедельник, 27 сентября, привел « Интерфакс ».

Песков подчеркнул, что в этом вопросе необходим сбалансированный подход.

«Конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе. То есть все хорошо в меру», — сказал Песков.