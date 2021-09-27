В Канищеве на три дня отключат электричество

Отключение связано с проведением работ на воздушной линии.

В Канищеве три улицы останутся без электричества. Информация об этом в понедельник, 27 сентября, появилась на сайте мэрии .

Света не будет 28, 29 и 30 сентября. Отключение будет происходить с 9:00 до 16:00.

В зону отключения попали следующие адреса:

улица Вишневый переулок, дома с №№ 1 по 15;

улица Колхозная, дома с №№ 1 по 53;

улица 1 Мая, дома №№ 59, 61, 62.

Отключение связано с проведением работ на воздушной линии.