В Канищеве на три дня отключат электричество
Отключение связано с проведением работ на воздушной линии.
В Канищеве три улицы останутся без электричества. Информация об этом в понедельник, 27 сентября, появилась на сайте
Света не будет 28, 29 и 30 сентября. Отключение будет происходить с 9:00 до 16:00.
В зону отключения попали следующие адреса:
- улица Вишневый переулок, дома с №№ 1 по 15;
- улица Колхозная, дома с №№ 1 по 53;
- улица 1 Мая, дома №№ 59, 61, 62.
Отключение связано с проведением работ на воздушной линии.