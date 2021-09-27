В Госдуму внесли законопроект о досрочном прекращении полномочий губернаторов

Законопроект относится к указу главы государства Владимира Путина «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы».

В Госдуму внесли новый законопроект о досрочном прекращении полномочий губернаторов. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Его слова приводят РИА Новости .

Законопроект расширит основания для досрочного прекращения полномочий губернаторов в связи с утратой доверия президента России. Ранее глава государства Владимир Путин подписал указ «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы».

«В целях реализации указа президента РФ „О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы“ законопроект расширяет основания для досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в связи с утратой доверия президента РФ», — сказал он.

Клишас уточнил, что сначала губернатору будет выноситься предупреждение, затем выговор, а потом и отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей.