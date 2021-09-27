Студент Ярославского университета разослал угрозы о массовом расстреле

Сообщение о своих намерениях парень прислал около двух часов ночи в общий чат во «Вконтакте». Студент сообщил, что купил ружье и собрался убивать.

Студент ЯГТУ разослал угрозы о массовом расстреле своим однокурсникам. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщил портал 76.ru .

Сообщение о своих намерениях парень прислал около двух часов ночи в общий чат во «Вконтакте». Студент сообщил, что купил ружье и собрался убивать.

«Учтите, я беру Ремингтон с глушителем, пневмат для забоя скота, угоняю полицейскую машину. Я злой и я хочу убивать», — говорится в его сообщении.

О случившемся студенты сообщили руководству.

Одногруппники отметили, что парень вел себя странно и на парах.

«Он очень странно себя ведет. Он на парах считает людей, у него рюкзак на кодовом замке и все такое», — рассказала одна из студенток.

При этом руководство вуза уже отреагировало на этот инцидент и дало официальный комментарий:

«Сегодня ночью в чате учебной группы один из студентов, находясь дома, написал сообщения угрожающего характера. Староста группы сразу же связалась с руководством университета. Были привлечены сотрудники органов внутренних дел. В настоящее время с молодым человеком работают полицейские. Студент был в течение года в академическом отпуске и вернулся к обучению в этом году. Университет работает в спокойном режиме, учебные занятия проходят по расписанию», — отметили в пресс-службе.

Напомним, в понедельник, 20 сентября, Тимур Бекмансуров устроил массовый расстрел в своем университете в Перми. Он убил шесть человек, еще 29 получили огнестрельные ранения. Пермского стрелка обезвредил сотрудник ДПС Константин Калинин. Бекмансуров находился в коме в тяжелом состоянии, недавно он пришел в себя.