Специалисты РНПК провели открытый урок по экологии для студентов

Открытый урок вошел в программу РНПК по охране окружающей среды.

Специалисты исследовательской группы испытательной лаборатории рязанской нефтеперерабатывающей компании, которая входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть», провели открытый урок для студентов 3 курса по специальности «Нефтехимия» РГУ имени Есенина.

На занятии рассказали о природоохранных технологиях, внедряемых на заводе для сокращения влияния производства на окружающую среду, о производстве топлива с улучшенными эксплуатационными и экологическими свойствами «Евро 5» и «Евро 6». Студентам провели экскурсию по залам испытательной лаборатории и рассказали какие исследования проводятся на лабораторном оборудовании, а это порядка 450 единиц.

Открытый урок вошел в программу РНПК по охране окружающей среды.

«Наш завод успешно внедряет технологии, которые позволяют повысить экологичность производства, — сказал руководитель исследовательской группы Михаил Есаулов. — Топливо „Евро 6“, которое является одной из последних разработок „Роснефти“, по нашим исследованиям, позволяет увеличить срок эксплуатации автомобиля на 12% и снизить токсичность выхлопа на 30%".

В испытательной лаборатории РНПК проводят точный и оперативный анализ нефти и нефтепродуктов, которые предприятие выпускает на рынок. Исследование сырья проводят круглосуточно в онлайн режиме. Ежедневно в лаборатории проводят 500 отборов и 1 500 различных испытаний.

Лаборатория включена в единый реестр аккредитованных лабораторий страны, что подтверждает достоверность результатов испытаний на всей территории Российской Федерации.

Испытательная лаборатория РНПК является базовой аналитической площадкой для всех нефтеперерабатывающих предприятий Роснефти, в том числе при решении нестандартных задач. В 2019 году лаборатория переехала в новый единый лабораторный корпус, который представляет собой высокотехнологичный объект. Корпус оснащен интеллектуальной системой вентиляции, инженерными системами, поддерживающими в автоматическом режиме заданную температуру, влажность и воздухообмен. Для обеспечения работы современного оборудования здание снабжено системой чистых газов.

„Модернизация производства, которую сегодня ведет Рязанская нефтеперерабатывающая компания, направлена на сохранение и защиту окружающей среды“, — говорит генеральный директор АО „РНПК“ Сергей Михайлов. — Это ключевой приоритет в работе компании, который лежит в основе технологических и в ряде социальных проектов завода. Работники завода ежегодно становятся участниками экологических акций, сами организуют экологические мероприятия для школьников и студентов. Формируя бережное отношение к окружающей среде, мы воспитываем молодежь, которой небезразлично будущее региона».

В 2021 году нефтезавод провел серию акций по озеленению и приведению в порядок ряда улиц, скверов и парков Рязани. В сентябре сотрудники завода высадили 100 саженцев пирамидального тополя в Дашково-Песочне, в апреле заложили дубовую рощу в Турлатове. В мае нефтяники провели озеленение в четырех парках, бульварах и улицах. Высажено более 400 саженцев липы, рябины и красного дуба. В рамках всероссийской эколого-патриотической акции «Сад памяти в школе» завод передал саженцы дубов и лип в пять рязанских школ, которые выпускники высадили в день последнего звонка. Также рязанские нефтяники приняли участие в пяти городских субботниках. РНПК на постоянной основе оказывает поддержку Окскому биосферному заповеднику, организует для детей экскурсии и походы с исследовательской программой по изучению особенностей природы родного края.

Справка:АО «РНПК» является крупнейшим перерабатывающим активом НК «Роснефть». Завод входит в четверку ведущих НПЗ России по объемам переработки и ассортименту выпускаемой продукции. Завод производит высококачественные автомобильные бензины, дизельные топлива, авиационный керосин, котельные топлива, дорожные и строительные битумы, сжиженные углеводородные газы и другие нефтепродукты. Мощность по переработке составляет более 18 млн тонн нефти в год.