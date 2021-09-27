Смертельные ДТП и Форум древних городов в Рязани. Главные новости выходных, 25-26 сентября

В последние выходные сентября в Рязанской области потеплело, но приход бабьего лета так и не состоялся. Вспомним самые запоминающиеся события за минувшие дни.

В последние выходные сентября в Рязанской области потеплело, но приход бабьего лета так и не состоялся. Вспомним самые запоминающиеся события за минувшие дни.

Происшествия

В Кальном девушка выпала с балкона многоэтажки. Трагедия произошла в ночь на субботу, 25 сентября, в доме на улице Быстрецкой. Погибшая была совершеннолетней — жительнице областного центра было 18 лет. Следователи проводят проверку, установят все обстоятельства случившегося.

В ночь на 25 сентября в Рязани во дворе загорелся Hyundai Creta. ЧП произошло на улице Сельских Строителей около 02:20. Огонь повредил две машины.

В субботу стало известно, что накануне под Рязанью задержали двух человек, во время спецоперации велась автоматная стрельба. Как говорят очевидцы, у остановленной силовиками машины было расстреляно лобовое стекло. Для того чтобы остановить машину, раскатывали «ежа» и перекрывали часть трассы. По словам очевидцев, задержали как минимум двоих мужчин. По информации другого источника, задержанные — распространители наркотиков.

В Рязанском районе в субботу, 25 сентября, около 19:10, на 530 км дороги Р132 «Золотое Кольцо» насмерть сбили женщину. Она шла по пешеходному переходу.

В Михайловском районе насмерть сбили мужчину. По предварительной информации, москвичка на Nissan Qashqai сбила пешехода 1960 года рождения, который перебегал дорогу в неположенном месте. После удара пешеход попал под Kia Sportage под управлением водителя 1984 года рождения. В результате ДТП пешеход погиб.

В Рязани неизвестные разгромили подъезд многоэтажного дома в Олимпийском городке. Правоохранители установили личности дебоширов, разбивших стекла. В инциденте участвовали местные жители. Выяснилось, что возле подъезда произошла драка, инцидент попал на видео.

К другим новостям

Следователи нашли пропавших в 2010 году мать и дочь из Рязани. Тогда 29-летняя жительница Рязани и ее пятилетняя дочь улетели на отдых в Италию и обратно на территорию России не вернулись. Связь с родными была утеряна. Следователи смогли установить местонахождение пропавших. Они живут в Италии. По телефону женщина сообщила сотруднику следственного управления, что каких-либо противоправных действий в отношении их с дочерью не совершалось.

В Рязани на территории Торгового городка начинаются первые работы по реконструкции. С 27 сентября до конца ноября территория закрывается на полную реконструкцию всех инженерных сетей.

В Рязанской области в субботу, 25 сентября, состоялась торжественная церемония закрытия IV Международного форума древних городов. В рамках торжественной церемонии прошел гала-концерт с участием победителей международного конкурса вокалистов «Голоса древних городов» из Турции, Беларуси, Республики Молдова и разных регионов России. Выступили творческие коллективы.