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Рязанские спортсмены завоевали четыре медали на чемпионате мира по боксу среди военнослужащих
С 18 по 25 сентября в Москве проходил 58-й чемпионат мира по боксу среди военнослужащих, в котором принимали участие 231 спортсмен из 36 стран мира. Рязанскую область представляли четыре спортсмена.

С 18 по 25 сентября в Москве проходил 58-й чемпионат мира по боксу среди военнослужащих, в котором принимали участие 231 спортсмен из 36 стран мира. Рязанскую область представляли четыре спортсмена.

По итогам соревнований золотую медаль завоевала спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», гвардии рядовой ВДВ, заслуженный мастер спорта России Дарья Абрамова (до 57 килограмм).

Рязанский спортсмен, мастер спорта России международного класса, спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», выпускник РГВВДКУ имени генерала армии Маргелова, гвардии лейтенант ВДВ Иван Сагайдак (тренеры — Герман Игнатьев и Александр Панин) в весе до 91 килограмм завоевал «серебро».

Серебряными призерами также стали мастер спорта России по боксу, курсант РГВВДКУ Святослав Тетерин (в весе свыше 91 килограмм) и гвардии рядовой ВДВ, курсант РГВВДКУ Константин Опольский в весе 60 килограмм (тренеры — Герман Игнатьев и Александр Панин).