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Рязанские специалисты «Газпром нефти» разработают битум для строительства взлетно-посадочных полос
«Газпромнефть» заключил соответствующее соглашение с Федеральным агентством воздушного транспорта.

«Газпромнефть» и Федеральное агентство воздушного транспорта заключили соглашение о сотрудничестве. Контракт подписали председатель правления «Газпромнефти» Александр Дюков и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта России Александр Нерадько.

Соглашение позволит применять высокотехнологические битумные материалы в российских аэропортах. Рязанские эксперты научно-исследовательского центра битумных материалов «Газпромнефти» разработают индивидуальные рецептуры вяжущих для строительства взлетно-посадочных полос с учетом проектных нагрузок конкретных аэропортов и климатических особенностей регионов. Также компания предложит и собственную технологию укрепления оснований дорожного покрытия, применение которой повышает надежность и срок эксплуатации аэродромной инфраструктуры.

Для обслуживания аэродромной инфраструктуры «Газпромнефть» поставит в аэропорты полимерно-битумные вяжущие, стыковочные ленты, защитно-восстановительные составы, мастики, пропитки для бетонных поверхностей.

«Битумная продукция „Газпром нефти“ широко применяется при строительстве и реконструкции инфраструктуры многих российских аэропортов, в том числе в Московском авиаузле, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Владивостоке и других городах. В рамках соглашения с Росавиацией мы будем еще активнее сотрудничать с регионами, адаптируя рецептуру битумов под особенности конкретных аэропортов, а также предлагая собственную экспертизу и технологии строительства инфраструктуры», — сказал Александр Дюков

В свою очередь руководитель Федерального агентства воздушного транспорта отметил, что внедрение новых перспективных технологий при строительстве и реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры можно считать необходимым залогом качественного исполнения контрактов подрядчиками.

«Росавиация готова поддерживать отечественные компании, предлагающие для модернизации и поддержания эксплуатационных характеристик инфраструктурных объектов гражданской авиации современные высокотехнологичные материалы», — подчеркнул Александр Нерадько.