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Рязанские полицейские депортировали из страны четырех иностранцев
Ранее уроженцы стран Средней Азии ранее отбывали наказания за преступления, совершенные на территории России.

Рязанские полицейские депортировали четырех иностранцев. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Уроженцы стран Средней Азии ранее отбывали наказания за преступления, совершенные на территории России. Среди правонарушений были оборот оружия, убийство, кража и грабеж. После освобождения бывшие заключенные находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД.

В понедельник, 27 сентября, рязанские полицейские сопроводили граждан стран Средней Азии в аэропорт «Жуковский». Им на пять лет запретили пребывание на территории России.