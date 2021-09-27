Рязанские полицейские депортировали из страны четырех иностранцев
Ранее уроженцы стран Средней Азии ранее отбывали наказания за преступления, совершенные на территории России.
Рязанские полицейские депортировали четырех иностранцев. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщила пресс-служба регионального
Уроженцы стран Средней Азии ранее отбывали наказания за преступления, совершенные на территории России. Среди правонарушений были оборот оружия, убийство, кража и грабеж. После освобождения бывшие заключенные находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД.
В понедельник, 27 сентября, рязанские полицейские сопроводили граждан стран Средней Азии в аэропорт «Жуковский». Им на пять лет запретили пребывание на территории России.