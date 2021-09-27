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Рязанец угрожал убить сожителя матери болгаркой
Против молодого человека возбудили уголовное дело за угрозу убийством. Ему грозит два года лишения свободы, либо принудительные работы.

Рязанец угрожал убить сожителя матери болгаркой. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратились жители одного из домов в Октябрьском районе и рассказали, что сын соседки угрожает убить ее сожителя.

Полицейские приехали на место и задержали 22-летнего рязанца.

Выяснилось, что молодой человек узнал, что его мать обижает сожитель. Об этом молодому человеку рассказала его бабушка. Рязанец приехал в квартиру матери и, не разобравшись в ситуации, стал угрожать 37-летнему мужчине болгаркой, которая лежала в коридоре на тумбочке. Женщина побежала к соседям за помощью, те вызвали полицию.

Против молодого человека возбудили уголовное дело за угрозу убийством. Ему грозит два года лишения свободы, либо принудительные работы.