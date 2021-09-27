Рязанец угрожал убить сожителя матери болгаркой. Об этом
В полицию обратились жители одного из домов в Октябрьском районе и рассказали, что сын соседки угрожает убить ее сожителя.
Полицейские приехали на место и задержали 22-летнего рязанца.
Выяснилось, что молодой человек узнал, что его мать обижает сожитель. Об этом молодому человеку рассказала его бабушка. Рязанец приехал в квартиру матери и, не разобравшись в ситуации, стал угрожать 37-летнему мужчине болгаркой, которая лежала в коридоре на тумбочке. Женщина побежала к соседям за помощью, те вызвали полицию.
Против молодого человека возбудили уголовное дело за угрозу убийством. Ему грозит два года лишения свободы, либо принудительные работы.