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Рязанцы смогут оплатить налоги в любом отделении «Почты России»
Клиенты «Почты России» смогут оплатить налоговые уведомления сразу при получении на почте, либо на дому у почтальона через мобильный почтово-кассовый терминал (МПКТ).

Клиенты «Почты России» смогут оплатить налоговые уведомления сразу при получении на почте, либо на дому у почтальона через мобильный почтово-кассовый терминал (МПКТ).

Получить и оплатить налоговое уведомление в отделениях почтовой связи по смс — коду без предъявления паспорта смогут клиенты, у которых подключена услуга «Простая электронная подпись». Для подключения этого сервиса необходимо назвать оператору свои паспортные данные и мобильный номер телефона. Оплата займет не более трех минут.

Для экономии личного времени клиенты «Почты России» могут использовать сервис «Предварительная запись». Записаться в почтовое отделение можно на сайте или в мобильном приложении. Онлайн-запись возможна не менее чем за час до планируемого визита. В мобильном приложении и на сайте автоматически отобразятся ближайшие почтовые отделения, подключенные к услуге записи.

Также налоговые уведомления можно оплатить сразу при получении на дому почтальону через мобильный почтово-кассовый терминал (МПКТ). Данная услуга очень удобна для жителей сельской местности. Денежные средства поступят на счет налоговой службы онлайн.

В «Почте России» напомнили, что налогоплательщикам, которые зарегистрированы на сайте ФНС России, налоговые уведомления направляются в электронном виде.