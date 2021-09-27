Рязанцы пожаловались на лужи после капитального ремонта дорог

В частности, лужу заметили на перекрестке у гипермаркета «Глобус».

Рязанцы пожаловались на «огромные» лужи после капитального ремонта дорог. Пост об этом в понедельник, 27 сентября, появился в группе « Рязань ».

В частности, лужу заметили на перекрестке у гипермаркета «Глобус».

«Кто принимал работу у дорожников? Как людям переходить дорогу? Лужа огромная, на улице сухо. Брак в работе», — говорится в сообщении.

Позже рязанцы в комментариях сообщили о подобных многочисленных нарушениях и на других участках. Например, на Народном бульваре.

«На народном бульваре тоже с многочисленными нарушениями приняли дорогу которую ремонтировали. Писал администрации города Рязани, в ответ пришло сообщение направим бригаду приедет посмотрит. Видимо так и сделали, приехали и посмотрели, на этом все. Освещения нет, дорожные знаки по середине тротуара воткнули, причем так, что ходишь и бьешься о них головой, и асфальт тоже продавленный, чуть маленький дождь, и огромная лужа, по тротуару пройти невозможно, приходиться обходить по проезжей части», — пожаловался рязанец.