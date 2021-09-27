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Рязанца осудят за попытку дать взятку автоинспектору
За уничтожение протокола об административном правонарушении рязанец предлагал 11 тысяч рублей. Сотрудник полиции отказался от денег, мужчину задержали.

Рязанца осудят за попытку дать взятку автоинспектору. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

15 августа 2021 года 34-летнего жителя Путятинского района задержали за езду в пьяном виде. Чтобы избежать наказания, в в салоне служебного автомобиля ДПС, мужчина попытался дать взятку автоинспектору. За уничтожение протокола об административном правонарушении рязанец предлагал 11 тысяч рублей. Сотрудник полиции отказался от денег, мужчину задержали.

Уголовное дело против рязанца передали в суд для рассмотрения по существу.