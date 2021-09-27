\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 27
Втр, 28
Срд, 29
10°
ЦБ USD 72.66 -0.35 28/09
ЦБ EUR 85.04 -0.64 28/09
Нал. USD 72.37 / 73.40 15:41
Нал. EUR 84.76 / 85.35 15:41
Новости
Публикации
В ПСБ рассказали, как взять ипотеку по выгодным ставкам
О сегодняшней ситуации на рынке ипотеки и наиболее дост...
4 часа назад
292
Руководители ледовой арены «Айсберг» прохладно отнеслись к выполнению...
Шумные соседи, грохот музыки, доносящейся из проезжающи...
25 сентября 2021 18:17
1 654
Ирада Зейналова о деловом форуме в Рязани: выход на рынок Африки и Ази...
22 сентября в Рязани проходило пленарное заседание фору...
23 сентября 20:08
2 414
В Рязанской области могут появиться новые меры господдержки экспортно...
Об этом стало известно на IV деловом форуме «Дни междун...
22 сентября 19:42
2 949
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Полицейские рассказали рязанцам, как обезопасить себя от мошенников
Для этого полицейские провели масштабную акцию «Скажи мошеннику НЕТ!» в рязанском Лесопарке в субботу, 25 сентября.

Рязанские полицейские рассказали местным жителям, как обезопасить себя от уловок мошенников. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Для этого полицейские провели масштабную акцию «Скажи мошеннику НЕТ!» в рязанском Лесопарке в субботу, 25 сентября. Для местных жителей и гостей города организовали тематическую выставку профилактических баннеров, волонтеры вручали памятки с напоминанием правил действия при разговоре с мошенниками, а также провели с детьми вокальный и танцевальный флешмобы.

Также начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних рязанского МВД майор полиции Василий Грищенко и временно исполняющий обязанности начальника контрольно-методического отдела регионального следкома подполковник юстиции Денис Елизаров со сцены рассказали о самых популярных схемах мошенничества, рекомендовали рязанцам не отвечать на звонки с незнакомых номеров и попросили донести эту информацию до своих пожилых родственников.