Полицейские рассказали рязанцам, как обезопасить себя от мошенников

Для этого полицейские провели масштабную акцию «Скажи мошеннику НЕТ!» в рязанском Лесопарке в субботу, 25 сентября.

Рязанские полицейские рассказали местным жителям, как обезопасить себя от уловок мошенников. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД .

Для этого полицейские провели масштабную акцию «Скажи мошеннику НЕТ!» в рязанском Лесопарке в субботу, 25 сентября. Для местных жителей и гостей города организовали тематическую выставку профилактических баннеров, волонтеры вручали памятки с напоминанием правил действия при разговоре с мошенниками, а также провели с детьми вокальный и танцевальный флешмобы.

Также начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних рязанского МВД майор полиции Василий Грищенко и временно исполняющий обязанности начальника контрольно-методического отдела регионального следкома подполковник юстиции Денис Елизаров со сцены рассказали о самых популярных схемах мошенничества, рекомендовали рязанцам не отвечать на звонки с незнакомых номеров и попросили донести эту информацию до своих пожилых родственников.