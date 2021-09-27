Губернатор Николай Любимов отказался от мандата депутата Госдумы России. Соответствующее заявление он направил в Центральную избирательную комиссию страны. Об этом сообщила
Глава региона отметил, что местные жители оказали ему доверие, раз выбрали его в качестве губернатора.
«Я продолжу свою работу на посту губернатора в тесном взаимодействии с депутатами парламента нового восьмого созыва. В Рязанскую область меня направил президент
На прошедших выборах депутатов Госдумы Николай Любимов возглавлял региональный список партии «Единая Россия».