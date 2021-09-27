Любимов отказался от мандата депутата Госдумы

Соответствующее заявление он направил в Центральную избирательную комиссию страны.

Губернатор Николай Любимов отказался от мандата депутата Госдумы России. Соответствующее заявление он направил в Центральную избирательную комиссию страны. Об этом сообщила ИД «Пресса» .

Глава региона отметил, что местные жители оказали ему доверие, раз выбрали его в качестве губернатора.

«Я продолжу свою работу на посту губернатора в тесном взаимодействии с депутатами парламента нового восьмого созыва. В Рязанскую область меня направил президент Р. Ф. Жители региона оказали мне доверие и выбрали меня губернатором. Люди решили, что я должен работать в Рязанской области. Считаю своим долгом работать на решение проблем региона, сделать жизнь людей лучше и комфортнее. Буду стараться использовать все существующие для этого возможности», — сказал глава региона.

На прошедших выборах депутатов Госдумы Николай Любимов возглавлял региональный список партии «Единая Россия».