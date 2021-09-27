\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 27
Втр, 28
Срд, 29
10°
ЦБ USD 72.66 -0.35 28/09
ЦБ EUR 85.04 -0.64 28/09
Нал. USD 72.37 / 73.40 15:41
Нал. EUR 84.76 / 85.35 15:41
Новости
Публикации
В ПСБ рассказали, как взять ипотеку по выгодным ставкам
О сегодняшней ситуации на рынке ипотеки и наиболее дост...
4 часа назад
292
Руководители ледовой арены «Айсберг» прохладно отнеслись к выполнению...
Шумные соседи, грохот музыки, доносящейся из проезжающи...
25 сентября 2021 18:17
1 654
Ирада Зейналова о деловом форуме в Рязани: выход на рынок Африки и Ази...
22 сентября в Рязани проходило пленарное заседание фору...
23 сентября 20:08
2 414
В Рязанской области могут появиться новые меры господдержки экспортно...
Об этом стало известно на IV деловом форуме «Дни междун...
22 сентября 19:42
2 949
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Любимов отказался от мандата депутата Госдумы
Соответствующее заявление он направил в Центральную избирательную комиссию страны.

Губернатор Николай Любимов отказался от мандата депутата Госдумы России. Соответствующее заявление он направил в Центральную избирательную комиссию страны. Об этом сообщила ИД «Пресса».

Глава региона отметил, что местные жители оказали ему доверие, раз выбрали его в качестве губернатора.

«Я продолжу свою работу на посту губернатора в тесном взаимодействии с депутатами парламента нового восьмого созыва. В Рязанскую область меня направил президент Р. Ф. Жители региона оказали мне доверие и выбрали меня губернатором. Люди решили, что я должен работать в Рязанской области. Считаю своим долгом работать на решение проблем региона, сделать жизнь людей лучше и комфортнее. Буду стараться использовать все существующие для этого возможности», — сказал глава региона.

На прошедших выборах депутатов Госдумы Николай Любимов возглавлял региональный список партии «Единая Россия».